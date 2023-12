Metsola depone corona di fiori su tomba Falcone a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – La Fondazione Giovanni Falcone ha donato al presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, a margine della visita al Museo del Presente e della Memoria della lotta alle mafie dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a Palermo, una papera in ceramica, animale amato dal magistrato che ne collezionava riproduzioni, e un lenzuolo bianco, copia di quelli srotolati sui balconi dai palermitani come segno di lotta alla mafia. Tra i doni ricevuti dalla presidente anche una medaglia d’argento della città di Palermo, consegnata dal sindaco Roberto Lagalla. In cambio la numero uno del Parlamento europeo ha donato una bandiera dell’Ue.

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, dopo la visita, al Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ha deposto una corona di fiori sulla tomba di Giovanni Falcone nella Basilica di San Domenico.

“Noi lotteremo tutti i giorni contro la criminalità”, ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel corso del suo intervento al Museo del Presente – Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a Palermo. “Noi nel Parlamento europeo lottiamo su questo e lotto anch’io come politico, che sono cresciuta facendo una politica contro la corruzione, contro la criminalità organizzata. La mafia perderà sempre. E’ una battaglia di tutti”, ha sottolineato Roberta Metsola.

