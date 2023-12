INPS: precisazioni sul funzionamento della Piattaforma SIISL per l’Inclusione Sociale e Lavorativa

L’INPS interviene per offrire alcune informazioni sul funzionamento della Piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) a seguito di alcune inesattezze o palesi errori circolati sul web e che potrebbero confondere gli utenti destinarari.

In particolare desidera sottolineare che gli Enti di formazione non si iscrivono direttamente sulla piattaforma SIISL. L’accreditamento è mediato dalle Regioni, successivamente – via Pec – il Ministero del lavoro trasmette gli accreditamenti all’INPS.

L’Istituto – sulla base di tali comunicazioni – attiva gli Enti e i loro operatori.

Inoltre, va chiarito che chi ha già un programma attivo (perché inserito in un programma GOL ad esempio) può ricevere il riconoscimento dell’indennità SFL purché abbia i requisiti per accedere alla misura e presenti la domanda.

La piattaforma SIISL è un’importante infrastruttura per il lavoro al servizio di tutto il Paese, dispiace che a volte sia oggetto non di osservazioni costruttive ma di critiche pregiudiziali.