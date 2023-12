I funerali del nisseno Gino Ciulla, un saluto appassionato e caloroso. Caltanissetta comunque assente

Si sono svolti nel Duomo di Pietrasanta i funerali di Girolamo Ciulla, per gli amici Gino. Presenti la moglie e la figlia, i parenti venuti da Caltanissetta e una grande folla che ha riempito la chiesa.

Pietrasanta gli ha voluto tributare un grande saluto. Oltre a parenti e amici e semplici estimatori, sono stati esposti i labari del Comune di Pietrasanta e della Croce Verde, e hanno presidiato le esequie il Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti, accompagnato da Assessori e da Consiglieri Comunali.

Il Parroco del Duomo nell’ omelia ha sottolineato non solo le doti artistiche del nostro concittadino, ma anche quelle umane, ed il suo radicamento nella comunità di Pietrasanta.

Il Sindaco Giovanetti ha messo in risalto l’attaccamento alla città dell’artista che si è consolidata con le opere che ebbe a donare alla città, con particolare risalto alla sua ultima realizzazione, “l’acqua di Afrodite”, una fontana di travertino ubicata nella centralissima piazza Statuto.

Ha quindi evidenziato come il forte legame con la città fosse stato sigillato ad aprile con la cittadinanza onoraria data dal Comune a Girolamo Ciulla.

Un saluto appassionato e caloroso. Un riconoscimento al grande artista di fama internazionale, la cui scomparsa lascia un grande vuoto nel campo dell’arte contemporanea che lo ha visto con le sue sculture, protagonista nel novecento e nel primo ventennio del duemila nella lavorazione del travertino.

Dopo il rito funebre i resti di Girolamo Ciulla sono stati tradotti nel cimitero di Pietrasanta, per una sepoltura che avrà posto in una speciale area dove riposano già grandi artisti, come Fernando Botero e Igor Mitoraj.

Un grande nisseno ci ha lasciato per sempre e la città di Caltanissetta era comunque assente all’ultimo saluto. Sarebbe stato opportuno.