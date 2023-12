Danneggia lapide dedicata a Wojtyla, denunciato siracusano

Munito di scalpello e martello ha danneggiato una lapide dedicata a Giovanni Paolo II. E’ accaduto a Siracusa dove agenti delle Volanti hanno denunciato un siracusano di 53 anni per danneggiamento e per porto di oggetti atti ad offendere. Un passante, notando un uomo che si aggirava con fare sospetto nei pressi della stele commemorativa della visita di Giovanni Paolo II, nella Balza di Akradina, aveva chiamato i poliziotti che hanno sorpreso il cinquantatreenne che, per motivi ancora al vaglio degli investigatori, ha danneggiato la lapide di proprieta’ del Comune e un muretto a secco perimetrale che delimita la Balza Akradina.