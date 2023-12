Caltanissetta, Empathy & Pet: detenuti dell’IPM in mezzo alla natura

L’azienda agricola biologica di Luca Cammarata ha ospitato, nella mattinata del 30 novembre, quattro ragazzi dell’Istituto Penale per Minorenni di Caltanissetta (IPM) in visita didattica come tappa del progetto “Empathy & Pet” del Mo.Vi. di Caltanissetta in collaborazione con l’ASP di Caltanissetta.

I ragazzi hanno assistito a una lezione diversa dalle altre, in cui hanno veramente potuto toccare con mano quanto appreso durante gli incontri precedenti ma anche assaggiare dell’ottimo formaggio e dello yogurt appena fatto. A

Ad accoglierli è stato il proprietario della ditta, Luca Cammarata, con un bel gregge di capre da latte e il biologo Matteo Favata alle prese con il latte cagliato. Luca e Matteo hanno risposto alle domande e alle curiosità dei giovani, con la possibilità di apprendere sul luogo di lavoro proprio la bellezza dalle possibilità offerte della natura e degli animali.

La Dottoressasa Eva Trobia veterinaria con la Dottoressa Milena Avenia Dirigente Asp e con l’operatrice del progetto Giuliana Lo Porto seguono questo progetto sin dall’inizio, recandosi in IPM settimanalmente anche con qualche animale domestico per gli incontri tanto attesi dai ragazzi e in questa occasione hanno accompagnato i giovani dell’IPM presso l’azienda in contrada Chiapparia.

Oltre alle operatrici del progetto ad accompagnarli il Comandante di Reparto Sebastiano Spanò e l’assistente capo coordinatore Michele Cassetti per l’area sicurezza, per l’area educativa trattamentale il funzionario della professionalità pedagogica Dottoressassa Silvia Cirami e l’educatrice ex. art 80 O.P. Sonia Mezzasalma, la psicologa ex art. 80 O.P. Dottoressa Sara Di Gregorio e il professore Andrea D’Amico.

Queste occasioni di uscita sono per i giovani dell’IPM non solo dei momenti di accrescimento culturale, ma anche possibilità e opportunità di un futuro lavorativo così come già avvenuto in precedenza, oltre ad essere momenti di svago, convivialità, socialità e interscambio relazionale ed emotivo. Prossimo appuntamento con “Empathy & Pet” sarà a metà dicembre in visita ad un’altra azienda agricola sita in un podere sottratto alla mafia.