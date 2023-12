Caltanissetta, congresso di Fratelli d’Italia il 3 dicembre: rinnovo classe dirigente e sguardo al prossimo futuro

Si celebrerà giorno 3 dicembre 2023 a Caltanissetta presso l’ istituto Testasecca in viale della regione il congresso provinciale di Fratelli d’ Italia nella provincia nissena. L’ evento, oltre che racchiudere un momento di dibattito in cui si farà il punto della situazione politica, dei traguardi raggiunti e lanciare uno sguardo verso il futuro in vista delle prossime competizioni amministrative che vedranno coinvolti i due centri più grandi della provincia, Caltanissetta e Gela, sarà l’ occasione per rinnovare la classe dirigente locale. Fratelli d’ Italia rappresenta, oggi, il partito con più consensi, ed il trend della nostra provincia è perfettamente in linea con i consensi che quest’ ultimo riscuote a livello nazionale. Pochi anni fa avevamo percentuali di consenso ad una cifra ed oggi, grazie all’ instancabile lavoro del nostro presidente Giorgia Meloni e di una classe dirigente ormai radicata su tutto il territorio , il partito, si candida a guidare il centro destra in tutti gli appuntamenti elettorali che coinvolgeranno il nostro territorio. Il congresso sarà presenziato dall’ On. Congedo.