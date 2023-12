Avviso Legale – Tribunale di Caltanissetta – Fall. n.32/00 R.F.

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

FALL. N. 32/00 R.F.

Lotto UNICO – Comune di San Cataldo (CL), Viale Italia n. 75. Piena prop. di appartamento al p. 3º. Prezzo base: Euro 36.028,12 (Offerta Minima Euro 27.021,09) in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto presso il venditore: 12/03/2024 ore 12:00, innanzi al G.D. Dott.ssa Ester Rita Difrancesco c/o il Tribunale di Caltanissetta, via Libertà n. 5, p. 3º, stanza n. 308. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 11/03/2024 in Cancelleria Fallimentare. Maggiori info presso il curatore avv. Ivano Costa, tel. 0934 591363 e su www.tribunale.caltanissetta.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A4257081).