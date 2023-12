Agrigento, esce per battuta di pesca e non ritorna a casa. Via alle ricerche

E’ uscito per una battuta di pesca ma non è mai ritornato a casa. E’ dalla denuncia dei familiari di un diportista agrigentino di 45 anni che sono partite ieri le attività di ricerca e soccorso nel mare antistante AGRIGENTO. In campo oltre alle motovedette della Capitaneria di Porto, anche alcuni pescatori volontari, un mezzo aereo e i sommozzatori dei vigili del fuoco. Le attività sono proseguite per tutta la giornata di ieri e si sono fermate solo una volta giunta la notte. Da quanto trapela, l’imbarcazione dell’uomo sarebbe stata ritrovata in fondo al mare, a circa 6 miglia nella direttrice della foce del fiume Naro. Le attività sono proseguite questa mattina senza però al momento alcun esito.(ITALPRESS).