A Villa Niscemi l’assemblea annuale del Corpo Consolare di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Da oriente ad occidente, non mancava quasi nessuno. A villa Niscemi, i rappresentanti del Corpo Consolare di Palermo si sono dati appuntamento per l’assemblea annuale e la tradizionale conviviale per lo scambio di auguri natalizi. Per l’occasione il consiglio di decanato, presieduto dal Console Ferdinando Veneziani, ha presentato il bilancio annuale per l’approvazione e le iniziative previste per il prossimo anno. Tra queste, l’organizzazione di un convegno internazionale, che si terrà in città, sul ruolo della diplomazia al servizio del territorio.

“Si tratta di un momento di riflessione che come consiglio di decanato abbiamo pensato e proposto all’assemblea perchè riteniamo sia importante fare chiarezza sul ruolo dei diplomatici che operano nella nostra regione e su come far conoscere quello che la diplomazia può fare per il territorio”, ha spiegato il Decano Ferdinando Veneziani.

Altra novità di quest’anno è l’affiliazione del Corpo Consolare di Palermo alla Federation Internationale des Corps et Associations Consulaires (FICAC) chiamata anche World Federation of Consuls fondata a Copenhagen nel 1982 che riunisce tutte le associazioni consolari a livello mondiale. “Far parte di questa federazione è una opportunità di interscambio molto interessante per tutti noi Consoli – ha sottolineato il Console e Vice Decano Alessandro Palmigiano – ci saranno tantissime attività culturali e tante iniziative a cui poter partecipare”.

L’assemblea annuale è stata anche il momento per presentare i nuovi consoli che si sono insediati in città: Samira Bellali, nuovo Console Generale del Regno del Marocco; Mohamed Ali Mahjoub, Console di Tunisia; Hartwig Chris Nollet, Console del Belgio; e Leonarda Amella, Console della Georgia.

Durante la serata, il Corpo Consolare ha voluto omaggiare Pietro Pisciotta, responsabile dell’ufficio relazioni internazionali del comune e oggi in pensione, con una targa di ringraziamento per il lavoro svolto a fianco delle rappresentanze straniere in tutti questi anni.

A fare gli onori di casa è stato il sindaco Roberto Lagalla che ha portato il suo saluto e ha voluto esprimere il suo ringraziamento al corpo consolare per l’attività svolta e per il convegno che verrà organizzato. “Il disegno per una città migliore non può prescindere dall’impegno di tutti, in particolare modo dei rappresentanti delle comunità straniere. Il ruolo del Corpo Consolare è quello di lavorare sulla promozione ma anche sull’attrattività della nostra città – ha spiegato il sindaco Roberto Lagalla -. Palermo ha un Corpo Consolare ampiamente rappresentativo e bisogna continuare a lavorare sull’accreditamento della nostra città all’estero in particolar modo, nel 2024 ricorrenza dei 400 anni del Festino di Santa Rosalia. Sarà importante che questa grande festa possa essere percepita e conosciuta in tutto il mondo. L’augurio per il 2024 è quello di un anno sereno in cui anche la situazione internazionale possa migliorare”.

Alla serata erano presenti Antonio Di Fresco Console di Korea, per la Repubblica Ceca Alfredo Nocera, per la Danimarca Maria Carolina Castellucci, per il Brasile Rosalia Calamita, per il Burkina Faso Antonio Tito, per la Francia Franco Salerno Cardillo, per l’Austria Helga Rauscher-Omodei, per il Ghana Francesco Campagna, per Norvegia e Svezia Isabella Tagliavia, per la Polonia Davide Farina, per il Regno di Spagna Benedetto Caramanna, per il Granducato di Lussemburgo Federico Cosenz, per la Georgia Leonarda Amella, per la Repubblica dello Zambia Gabriele Messina.

