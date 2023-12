Don Massimo Naro nominato membro della Pontificia Accademia di Teologia

Don Massimo Naro è stato nominato membro della Pontificia Accademia di Teologia. 53 anni, docente della Facoltà Teologica San Giovanni Evangelista di Palermo, don Massimo Naro è fra i nuovi otto membri della Path, Pontificia Accademia di Teologia, nominati per un quinquennio da Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede.

Gli altri nominati sono Giuseppe Lorizio, professore emerito di Teologia Fondamentale presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense a Roma; Amador Pedro Barrajón Muñoz, LC, rettore dell’Università Europea di Roma; Christof Betschart, preside della Pontificia Facoltà Teologica e del Pontificio Istituto di Spiritualità Teresianum a Roma; Emmanuel François Durand, direttore del Dipartimento di Studi Religiosi e di Fede e di Filosofia dell’ Université de Fribourg (Svizzera); Francesca Cocchini, ordinario di Storia del Cristianesimo presso il Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte e Spettacolo dell’Università di Roma La Sapienza; Paulus Jacobus Jozef van Geest, ordinario di Storia della Chiesa e Storia della Teologia presso la Facoltà di Teologia Cattolica della Tilburg University (Paesi Bassi); Ilaria Morali, ordinario di Teologia Dogmatica presso la Facoltà di Missiologia della Pontificia Università Gregoriana a Roma.

Massimo Naro, come riporta il sito della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, è nato nel 1970 a San Cataldo. Dal 1995 è presbitero della Diocesi di Caltanissetta, dal gennaio 2004 è direttore del Centro studi sulla cooperazione Arcangelo Cammarata di San Cataldo, che si occupa dello studio storico del movimento cattolico in Sicilia tra Ottocento e Novecento e di studi di storia della politica, di sociologia del lavoro, di sociologia dei fenomeni religiosi, di teologia pastorale. Dal 1998 insegna Teologia sistematica presso la Facoltà Teologica di Sicilia a Palermo (Introduzione alla teologia, Teologia trinitaria, Teologia del dialogo interreligioso), dove pure ha tenuto per qualche anno l’insegnamento di Metodologia della ricerca teologica.

Collabora – come redattore o come autore – con riviste come Ho Theológos, Filosofia e Teologia, Ricerche Teologiche, Il Regno, Laurentianum, Studium, Hermeneutica, Giornale di Metafisica, Presbyteri, Rivista del Clero Italiano, Le nuove frontiere della scuola, Arti e Teologie, Todomodo: a Journal of Sciascia Studies e altre ancora. Si occupa di tematiche connesse al rapporto fra la teologia e la spiritualità cristiana, la letteratura, l’arte, le religioni, la politica e le politiche sociali.

È stato teologo censore in vari processi canonici per la beatificazione di esemplari personalità spirituali italiane, tra cui – per esempio – don Divo Barsotti per la diocesi di Firenze e padre Angelico Lipani e monsignor Giovanni Jacono per la diocesi di Caltanissetta. Ha anche redatto censure teologiche come teologo perito su altre personalità spirituali il cui processo canonico per la beatificazione è ancora in corso.