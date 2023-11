Violenza sulle donne, a Palermo la proiezione del film “Un altro domani”

PALERMO (ITALPRESS) – Giulia Cecchettin è solo l’ultima vittima in ordine cronologico di cui la cronaca si è occupata in questi giorni: la violenza sulle donne è, purtroppo, sempre un tema attuale. Sabato 25 novembre è la “Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne”, anche per fare cambiare gli uomini – a partire dalle giovani generazioni – che non hanno rispetto de “l’altra metà del cielo” e per coltivare una nuova cultura del rispetto nei confronti delle donne e della loro libertà di scegliere la propria vita. A Palermo, per prendere coscienza di questo tema, parlarne facendone acquisire consapevolezza agli studenti delle scuole secondarie superiori, sabato alle ore 9, presso il Cinema Rouge et Noir (piazza Verdi, 8), verrà proiettato il film “Un altro domani” (Italia, 2023) di Silvio Soldini e Cristiana Mainardi: un’indagine nel profondo delle relazioni intime per comprendere dove e perchè la violenza si insinua, spesso difficile da decifrare ma già minacciosa, dando origine a una spirale del male che compromette l’esistenza. Un film che contiene testimonianze di vittime, di maltrattanti e di operatori di giustizia.

Seguirà il dibattito con il regista Silvio Soldini, per l’occasione a Palermo, con la procuratrice aggiunta della Procura presso il Tribunale di Palermo, Annamaria Picozzi, e con la dirigente tecnica delegata dal dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Fiorella Palumbo. Modera la giornalista Gilda Sciortino.

L’iniziativa ha avuto il patrocinio dal sindaco Roberto Lagalla per il Comune di Palermo, e dal presidente Michele D’Amico per l’Ersu di Palermo, nonchè dal presidente Ninni Terminelli per il Comitato Pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Palermo, ed è sostenuta anche dall’AIGA (Associazione italiana giovani avvocati) di Palermo e dall’Associazione Giuridica JUS. L’attività al Rouge et Noir è stata organizzata da: ANDE Palermo, Camera Avvocati Tributaristi Palermo, Centro di Ricerca Narrativa e Cinema, Ex Alunni Gonzaga, Lions Club Palermo dei Vespri, Rotary Club Palermo, Rotary Club Palermo Est, Rotary Club Palermo Nord, Rotary Club Palermo Agorà, Volo.

Insieme agli studenti dei licei e degli istituti superiori di Palermo che aderiscono all’iniziativa, saranno presenti al dibattito i rappresentanti delle associazioni che organizzano e sostengono l’iniziativa: Marianna Amato (ANDE Palermo), Angelo Cuva (Camera Avvocati Tributaristi Palermo), Paola Catania (CRNC), Lucia Mauceri (Ex Alunni Gonzaga), Gabriella Maggio (Lions Club Palermo dei Vespri), Maurizio Carta (Rotary Club Palermo), Gianluca Gioia (Rotary Club Palermo Est), Angela Piraino (Rotary Club Palermo Nord), Salvatore Romano (Rotary Club Palermo Agorà), Maria Di Francesco (Volo), Antonino Musacchia (AIGA Palermo), Maria Rita Ornella Costa (JUS).

