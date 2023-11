Vigonovo: proclamato lutto cittadino per il femminicidio di Giulia Cecchettin

In segno di “cordoglio, rispetto e partecipazione al profondo dolore dei familiari”, il sindaco di Vigonovo Luca Martello ha proclamato il lutto cittadino oggi e domani per la scomparsa di Giulia Cecchettin, in attesa che sia stabilita la data della cerimonia funebre.

Una fiaccolata per Giulia si terrà domani sera a Vigonovo, organizzata dal comune veneziano e dal quello di Saonara (Padova), da cui proviene la famiglia Cecchettin.

“Le nostre comunità si riuniranno per essere vicine alla famiglia di Giulia – spiegano Martello e la prima cittadina di Saonara, Michela Lazzaro -. In questo momento non ci sono altre parole da aggiungere”.