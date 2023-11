Unicredit versa 75,4 mln di imposte alla Regione, Schifani “Esempio virtuoso”

PALERMO (ITALPRESS) – Per il sesto anno consecutivo, Unicredit ha versato nelle casse della Regione una parte delle imposte dovute all’erario per il 2023, ovvero 75,4 milioni di euro. Si tratta di quella parte di tributi maturati nell’anno nel territorio dell’Isola che spettano, quindi, alla Sicilia, così come previsto dall’articolo 37 dello Statuto speciale. Stamattina, a Palazzo d’Orleans, a Palermo, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto il responsabile di UniCredit Sicilia, Salvatore Malandrino, che ha ufficializzato l’avvenuto trasferimento della somma.

“Unicredit continua a dimostrare grande attenzione verso il nostro territorio e verso le prerogative finanziarie sancite dal nostro Statuto – dice il presidente Schifani – e di questo non posso che compiacermi. Il mio auspicio è che anche gli altri istituti di credito, così come le aziende che hanno sede legale fuori dal territorio ma producono in Sicilia, facciano lo stesso. Da parte nostra, attiveremo con il Mef tutte le procedure necessarie, affinchè, cosi come fatto per Unicredit, si elabori un modello di calcolo di riferimento preciso che possa portare ad un versamento automatico della quota delle imposte annuali che spettano alla nostra regione. Raggiungeremmo così due obiettivi: l’applicazione delle norme statutarie che, come risaputo, hanno rango costituzionale, e la realizzazione di liquidità in più da investire nella crescita e nello sviluppo nella nostra terra”.

