Tagli alle pagine di Caltanissetta de La Sicilia, il sindaco Gambino: “Solidarietà e vicinanza ai giornalisti, l’editore ci ripensi”

Il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, interviene riguardo la notizia dell’accorpamento delle edizioni di alcune province del giornale “La Sicilia” e la conseguente riduzione delle pagine dedicate all’informazione del territorio nisseno.

“Massima solidarietà e vicinanza ai giornalisti delle redazioni locali del quotidiano La Sicilia. Mi dispiace che la proprietà del giornale abbia deciso di ridurre l’edizione della provincia di Caltanissetta. Anche perché non credo che risparmiare tagliando le notizie locali, cioè la colonna portante su cui si è sempre caratterizzato lo storico quotidiano, possa risolvere i problemi del giornale. Lo ha provato a fare già in precedenza il Giornale di Sicilia, che poi ha finito per chiudere definitivamente l’edizione locale. Mi auguro che non succeda la stessa cosa con La Sicilia e che l’editore ci ripensi e torni sui suoi passi, magari, al contrario, provando a rilanciare il giornale aumentando lo spazio dedicato alle cronache locali di qualità.

La politica e la società tutta, oggi più che mai, ha bisogno di fonti attendibili e spazi di democrazia reale dove informarsi e confrontarsi”.