Palermo, Lagalla nomina Alongi e Anello nuovi assessori

PALERMO (ITALPRESS) – Dopo le dimissioni degli assessori Andrea

Mineo e Sabrina Figuccia, il sindaco Roberto Lagalla ha nominato,

a far data dal 24 novembre, Pietro Alongi e Alessandro Anello

come nuovi componenti della Giunta comunale.



“Il mio sentito ringraziamento al dottor Andrea Mineo e alla

dottoressa Sabrina Figuccia per l’impegno profuso e l’attività

svolta sempre nell’interesse dell’amministrazione e per il bene

della città. Ai due nuovi assessori il mio augurio di buon

lavoro, convinto che sapranno svolgere con entusiasmo e serietà

il nuovo incarico. Nell’ambito degli avvicendamenti nella squadra

di governo della città ho voluto procedere anche a una parziale

redistribuzione delle deleghe, in particolare assumendo quella

del Patrimonio, con l’obiettivo di seguire personalmente alcuni

delicati dossier già avviati come, ad esempio, quello che

riguarda lo stadio Renzo Barbera”, afferma Lagalla.

A Pietro Alongi vengono assegnate le deleghe Politiche ambientali

(inclusi parchi e riserve) e transizione ecologica; Verde urbano

(inclusi Ville e giardini); Interventi costieri e fluviali;

Igiene ambientale e rapporti funzionali con Rap, Srr, Reset e

Arpa; Agricoltura urbana, Condono ed abusivismo edilizio;

Manutenzione ordinaria degli immobili comunali e relativi

rapporti funzionali (inclusi Cantiere municipale e Autoparco);

Protezione civile ed edilizia pericolante.

Ad Alessandro Anello vengono assegnate Turismo; Sport e impianti

sportivi; Politiche giovanili.

