Marocchino ucciso a Caltabellotta: fermato un connazionale e bloccati 9 irregolari

I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Sciacca e quelli della stazione di Caltabellotta hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 34enne, originario del Marocco, residente a Villabate, nel Palermitano, accusato dell’omicidio del connazionale ventinovenne Elfaquihin Hakim. Il delitto è avvenuto abato scorso in una tendopoli stagionale in via Triokola a Caltabellotta.

L’omicidio – stando a quanto è stato ricostruito dai carabinieri del comando provinciale di AGRIGENTO – sarebbe scaturito da una lite tra i due, entrambi irregolari e domiciliati nella tendopoli in occasione della raccolta delle olive. Il presunto omicida avrebbe aggredito la vittima con un bastone. Il fermato è stato portato nel carcere di Sciacca, in attesa dell’udienza di convalida.

Parallelamente a queste indagini, i carabinieri di Sciacca con i colleghi del nucleo Ispettorato del lavoro di AGRIGENTO, hanno eseguito una serie di controlli nella tendopoli di via Triokola: sono stati identificati 9 extracomunitari, tutti marocchini e tutti irregolari sul territorio nazionale.

Per 8 di loro, poiché impegnati come testimoni in procedimenti giudiziari, la posizione è in fase di valutazione. L’ultimo è stato invece accompagnato in Questura di AGRIGENTO per effettuare le pratiche relative all’espulsione.