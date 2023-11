Lega, Tardino “Nuove sfide in Sicilia per Sabrina Figuccia e Anello”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sabrina Figuccia sarà la nuova responsabile provinciale della Lega a Palermo, alla luce delle sue capacità, dell’ottimo lavoro svolto nella duplice veste di assessore e consigliere comunale e del radicamento sul territorio”. Lo annuncia la responsabile regionale della Lega Annalisa Tardino.

“Sabrina Figuccia – si legge in una nota – sarà inoltre chiamata a svolgere un importante ruolo dal sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, sulle tematiche inerenti le politiche sociali e del lavoro. Per raccogliere il suo testimone nella giunta Lagalla, la Lega proporrà Alessandro Anello, anch’esso membro del Consiglio comunale di Palermo. In questo quadro di rinnovamento del partito di Salvini, vanno i ringraziamenti per il grande lavoro svolto al responsabile provinciale uscente di Palermo Francesco Di Giorgio, sindaco di Chiusa Sclafani”.

“A Sabrina, Alessandro e Francesco, come a tutti i militanti e i dirigenti di Palermo, va l’augurio di buon lavoro da parte di tutta la grande famiglia della Lega”, conclude Tardino.

– foto ufficio stampa Tardino –

(ITALPRESS).