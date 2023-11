Ancora un incidente con un monopattino coinvolto a Palermo. Questa volta è successo in via Libertà, dove un uomo di circa 50 anni è rovinosamente caduto sull’asfalto all’altezza dell’incrocio con via Siracusa e via Archimede.

I soccorsi del 118 sono stati chiamati dai passanti, con la vittima dell’incidente dolorante a terra. L’uomo è stato poi portato all’ospedale Civico in codice giallo: ha riportato qualche contusione e problema al collo ma non è in pericolo di vita.