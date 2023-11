Forza Italia, Falcone: “Centrali e protagonisti in Sicilia e in Italia”

“Qualcuno pensava che Forza Italia sarebbe andata incontro ad un periodo buio e suggeriva persino altri scenari e alleanze improbabili. E invece oggi e’ piu’ forte che mai, centrale e protagonista in Sicilia e in Italia, al governo della nostra terra e del Paese”. Lo ha dichiarato l’assessore all’economia della Regione Siciliana Marco Falcone, aprendo il meeting del Buongoverno ‘Etna23′ a Taormina. “Questa due giorni – ha aggiunto – e’ un momento di grande confronto e di ascolto, di proposte e di responsabilita’ in cui Forza Italia si relaziona con il mondo produttivo, imprenditoriale, professionale e con le parti datoriali e sociali, senza farsi travolgere dai populismi e perseguendo obiettivi per certezze di crescita, sviluppo e qualita’ della vita. Oggi vogliamo ribadire che Forza Italia serve al paese ed e’ il motore di questa stagione di buon governo con attenzione alle vicende interne e a quelle internazionali”.

“Liberalismo, garantismo e atlantismo sono i principi che ci rendono un partito unico, sintesi ed equilibrio del centrodestra e nel panorama politico nazionale. Come dice Antonio Tajani, siamo il centro permanente di gravita’ della politica italiana. Adesso – ha concluso l’esponente ‘azzurro’ – bisogna concertare il futuro e realizzare le migliori strategie per tornare nei nostri territori e crescere, con rispetto e con determinazione, seguendo quella logica di lungimiranza che ci e’ stata consegnata da qualcuno in eredita’, dal nostro presidente Silvio Berlusconi che ci guarda da lassu’. A lui dedichiamo l’evento a Taormina e tutta l’azione che stiamo portando avanti con tante persone, i militanti e i giovani, e quindi dobbiamo rappresentare con orgoglio e continuita’ chi si e’ dimostrato sempre un passo avanti e oggi ci osserva con fierezza”.