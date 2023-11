Caltanissetta, un divano al reparto di pediatria: ABIO dona una “zona comfort” a bambini e genitori

ABIO, l’Associazione Bambino In Ospedale, con una nuova iniziativa, martedì 21 Novembre continua a prendersi cura emotivamente dei piccoli pazienti ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale S. Elia di Caltanissetta.

Il suo servizio altruistico e gratuito periodico – quello che da ormai da anni la realtà svolge e per il quale è conosciuta e apprezzata – è legato principalmente ad attività ludiche e ricreative che servono per “impegnare” i bambini durante le lunghe ore del giorno e consentono ai genitori di poter allentare la tensione che può generarsi da un ricovero del proprio figlio.

Un supporto che i volontari cercano di prolungare anche oltre le loro ore di servizio concesse in reparto in virtù di una convenzione stipulata con l’Asp di Caltanissetta.

Colori e altro materiale di oggettistica resta a disposizione dei bambini ma, adesso, l’associazione ABIO – che in questi giorni ha organizzato un corso di formazione per i suoi volontari e aspiranti tali – ha voluto arricchire la sua presenza con un divano.













Non si tratterà di un semplice complemento d’arredo bensì di un angolo confortevole che potranno usare genitori e piccoli pazienti che sono in attesa delle visite o degli esami specifici.

La consegna ufficiale della donazione avverrà il 21 novembre 2023 alle ore 12 nell’area pediatria dell’ospedale Sant’Elia.

Un divano che sarà particolarmente apprezzato da tutto il personale del reparto che ha sempre costatato come una sedia, per quanto comoda, non è da valutare come una condizione confortevole per chi già vive una situazione ad alta fonte di stress e tensione. L’attesa, dunque, verrà “ammorbidita” dall’ avvolgente abbraccio del divano nel tentativo di predisporre al meglio il piccolo paziente e i suoi familiari all’incontro con il medico per valutare il quadro clinico.

“Non ci fermiamo e mettiamo in campo tutte le risorse possibili per poter essere di supporto umano e materiale ai bambini e ai loro familiari – hanno concluso le volontarie ABIO Caltanissetta -. Contribuire al benessere del prossimo è veramente facile ed è per questo che, dopo il successo della campagna nazionale che offriva cestini di pere in cambio di un contributo volontario, adesso proporremo le palle di Natale”. Si tratta di oggetti che rendono più accogliente una casa e che consentiranno a noi volontari di poter avere sempre più risorse. L’acquisto sarà uno speciale augurio di <<Buon Natale>> da rivolgere ai bambini del reparto di pediatria e poter far crescere sempre di più la “zona comfort”.