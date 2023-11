Caltanissetta, Marisa Sedita eletta portavoce della Consulta per il Turismo, Ubaldo Scarantino è il vice

Si è riunita a Caltanissetta la Consulta Comunale Turismo e sono stati eletti i rappresentanti cittadini.

Maria Luisa (Marisa) Sedita Migliore è la portavoce e Ubaldo Scarantino è stato scelto come vice.

Un ruolo che la neo eletta ha già dichiarato che svolgerà con la stessa serietà e passione che l’ha sempre contraddistinta.

Marisa Sedita si è sempre spesa per il proprio territorio cercando opportunità per valorizzare e promuovere la cultura. Un ruolo svolto sia in ambito professionale sia personale cercando sempre soluzioni interessanti, innovative e dai risvolti positivi.

Già docente di Italiano e Latino e di Latino e Greco nei Licei, Preside, Dirigente Scolastica. Giornalista pubblicista iscritta all’albo professionale dal 1967. Quale direttore responsabile ha diretto il Giornale “Gazzetta Nissena” negli anni ’70 e il Giornale telematico internazionale del Liceo Classico “R.Settimo” di Caltanissetta “Mediterraneo” fino al 2011.

Medaglia d’oro e Diploma speciale di benemerenza della Dante Alighieri per la diffusione della cultura italiana l’estero, medaglia d’oro dell”Ordine dei Giornalisti e dell’Associazione Siciliana della Stampa. Per il suo volume “Sabucina – Studio sulla zona archeologica di Caltanissetta” ha ottenuto il premio “Archeologia Storia e Geografia Antica” 1981 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali conferito dall’Accademia Nazionale dei Lincei e consegnato dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Numerose le recensioni positive, tra cui anche una scheda di Germain Bazin al Museo del Louvre di Parigi. Premio speciale della Giuria IV Concorso Internazionale A.S.C.A.M.E.S per due suoi racconti.

Diverse le sue pubblicazioni di prestigio tra cui “Dal Gela al Salso – Itinerari archeologici” in “Immagini e Itinerari del nisseno” di Quatriglio, Sedita, Impaglione, Cordaro”, il volume Francesco Gallo Mazzeo – Marisa Sedita Migliore “Michele Tripisciano”, Marisa Sedita Migliore- Franco Spena (testi a cura di) “Per la luce Per la forma Per l’ombra” e “I Sessant’anni di Francesco Guadagnuolo”.

A sua cura le pubblicazioni dei volumi degli atti dei relativi convegni: “Pier Maria Rosso di San Secondo nella letteratura italiana ed europea del Novecento”, ” Luca Pignato nella cultura italiana del Novecento”, “Il Giardino: mito estetico di Rosario Assunto”.

Diverse le altre sue pubblicazioni oltre a circa 3.000 articoli su riviste e quotidiani a carattere nazionale per i settori: Archeologia, Arte, Spettacoli, Scuola, Internazionalità della Cultura, Inchieste su problemi sociali di ordine vario, recensioni su pubblicazioni, mostre d’arte e varie. Autrice di racconti e di poesie.

L’auspicio del territorio, dunque, è quello che la neo portavoce sia capace di raccogliere le istanze e le proposte del territorio e sappia dirigerle e orientarle verso la migliore realizzazione possibile.