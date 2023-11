Caltanissetta, da lunedì il Consultorio CL1 sarà trasferito in viale Regina Margherita

A partire da lunedì 13 novembre il Consultorio CL1 di Caltanissetta, sito in Via Alcide de Gasperi n. 4, si trasferisce temporaneamente presso il Consultorio CL2 in Viale Regina Margherita n. 36 per lavori di ristrutturazione dei locali.

Durante questo periodo l’accesso ai servizi sarà possibile solo su appuntamento chiamando il numero 0934 506573



“Siamo fiduciosi che l’adeguamento dei locali permetterà di offrire un servizio ancora migliore e più efficiente alla comunità di Caltanissetta” ha commentato l’ASP.