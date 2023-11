Caltanissetta, i ragazzi dell’USSM incontrano l’arte: riciclo e teatro per socializzare

Si sono conclusi ieri presso la Parrocchia San Luca in presenza del parroco don Alfonso Cammarata, due progetti promossi dal Servizio Sociale per i Minorenni, denominati “La bottega di Peter Pan” e “Nirvana”. Il primo ha visto impegnati giovani dell’area penale esterna, insieme ai tutor dell’associazione “Mani e mente”, che hanno realizzato con materiale di riciclo, (bottiglie di plastica bicchieri, capsule del caffè ed altro) oggetti artistici.

I manufatti sono stati esposti presso la parrocchia ed il ricavato donato in beneficenza. L’altro progetto si è svolto presso la comunità Arcobaleno 2013 di Sommatino, dove i ragazzi hanno partecipato ad un percorso artistico teatrale, realizzando una performance insieme ai bambini dell’associazione “L’isola di Peter Pan”, coordinati dalla docente Mariella indelicato. Alla presenza del Direttore dell’USSM Maria Concetta Bellia, del sostituto Procuratore per I Minorenni Valentina Tornatore ed altre Autorità presenti oltre ad un numeroso pubblico, si è assistito ad uno spettacolo che ha messo in scena il messaggio che “cambiare” si può.

L’incontro sul palcoscenico ha visto l’unione di due generazioni che insieme hanno testimoniato l’importanza dell’amore universale e delle relazioni.

Il fil rouge dell’evento è la testimonianza che il bello è in ognuno di noi e questa emozione è stata vissuta da tutto il pubblico, molti, genitori dei piccoli protagonisti.

Tali attività rientrano nella proposta educativa risocializzante promossa dal Servizio Sociale per i Minorenni di Caltanissetta con il coinvolgimento attivo della comunità, nella logica del confronto tra adolescenti di appartenenze diverse.