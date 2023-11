Caltanissetta, Elezioni: rappresentanti della Lega lavorano per la creazione della propria lista

Continua l’iter organizzativo della Lega della Provincia di Caltanissetta in preparazione delle elezioni amministrative ed europee del 2024.

Si è tenuta ieri, nella sede provinciale della Lega di via Rosso di San Secondo a Caltanissetta, un incontro tra i Consiglieri comunali a Palazzo del Carmine, Oscar Aiello (Capogruppo) e Valeria Visconti, la dirigenza provinciale, i componenti di Lega Giovani e simpatizzanti.

Ad aprire i lavori è stato Oscar Aiello, che nella qualità di Responsabile Organizzativo Regionale ha presentato alla base del partito il neo Responsabile Organizzativo Provinciale, Antonio Muratore.

Dopo l’intervento del Consigliere Visconti è stata avviata l’assemblea cittadina, che ha trattato i seguenti temi: intensificazione delle attività di Opposizione in Consiglio Comunale, promozione di iniziative sul territorio, ulteriore presenza tra la gente, momenti di incontro per raccogliere le istanze dei cittadini da portare in Aula consiliare e per iniziare la stesura del programma amministrativo 2024/2029.

L’incontro dei leghisti è anche servito per raccogliere nuove iscrizioni al partito, in adesione alla campagna tesseramento promossa in tutta Italia da Matteo Salvini, e nuove disponibilità di candidature per le amministrative del 2024, alle quali la Lega si presenterà con una propria lista competitiva, lavorando in stretta collaborazione con il partner federato, il MPA di Raffaele Lombardo.