Caltanissetta, consulta Scuola e educazione: Laura Failla eletta portavoce, Michele Patti è il vice

Giorno 13 Novembre 2023, nella Sala Celestino della Biblioteca comunale “Scarabelli”, si è riunita la consulta Scuola e educazione per l’elezione del Portavoce e del Vice.

Sono stati eletti la Professoressa Laura Failla come Portavoce e Michele Patti, vice.

Laura Failla, docente di musica presso la scuola secondaria di I grado “F.Cordova” dell’Istituto Comprensivo “Don Milani”, insegna da 40 anni e si è sempre adoperata per promuovere la partecipazione attiva dei propri alunni al “fare musica insieme”, occupandosi della formazione di gruppi strumentali e corali (ha diretto il coro della scuola “Cordova” per 26 anni).E’ presidente dell’APS “Sulle ali della musica”, associazione che promuove la diffusione della musica tra gli adulti ma soprattutto tra i minori, proponendo vari progetti, spesso finanziati dal Comune, con lo scopo di avvicinarli a questa disciplina.

Michele Patti, il Vice portavoce, è Presidente dell’Ente di Formazione Professionale EAP Fedarcom , ente che si propone di far acquisire competenze e professionalità tali da creare figure professionalmente competitive nel mondo del lavoro.

La neo eletta, ringraziando per la fiducia concessole, si propone di allargare la consulta con l’inserimento di altre associazioni e degli istituti scolastici della città e di raccogliere le istanze di tutti coloro che orbitano nel mondo della scuola e degli enti preposti all’educazione dei minori e dei giovani. Convinta del ruolo delle consulte come mezzo di promozione della coesione sociale nell’ottica della città come bene comune, mira alla collaborazione con gli amministratori mantenendo l’autonomia organizzativa dell’organismo e la sua azione promulsiva.