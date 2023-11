Caltanissetta, a Novembre la Fontana del Tritone si colora di solidarietà

La Fontana del Tritone continua a essere il monumento simbolo di Caltanissetta per diffondere messaggi di solidarietà. Il 17, il 18 e il 20 novembre prossimi, l’acqua che riempie la vasca del opera scultorea di Michele Tripisciano si colorerà di viola venerdì, di bianco sabato e di blu lunedì 20. L’amministrazione comunale aderisce così alle campagne di sensibilizzazione su “prematurità”, “cancro del polmone” e “diritti dell’infanzia”.

17 novembre 2023 – 15a edizione Giornata Mondiale della Prematurità (viola)

La “Giornata Mondiale della Prematurità” è giunta alla sua 15a edizione e, come ogni anno, l’Italia e il mondo intero adotteranno un simbolo viola per sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni sulle nascite pretermine, cioè quelle avvenute prima della 37a settimana di gestazione.

In occasione di questo anniversario, la Società Italiana di Neonatologia (SIN) e Vivere ETS, Coordinamento nazionale delle associazioni per la neonatologia, si sono attivate per “accendere” i riflettori sulla prematurità, chiedendo ai Comuni e agli Ospedali di tutta Italia, di illuminare di viola un monumento o un edificio. Il Comune di Caltanissetta aderisce all’iniziativa illuminando di viola il prossimo 17 novembre la Fontana del Tritone.

18 novembre 2023 – 9a edizione Illumina novembre, campagna di sensibilizzazione al cancro al polmone (bianco)

La campagna “Illumina Novembre”, promossa da Arcase – organizzazione italiana dedicata alla lotta al cancro al polmone, che si inserisce nelle attività internazionali di sensibilizzazione sul cancro del polmone concentrate nel mese di novembre (“November, the Lung Cancer Awareness Month” o LCAM), ha lo scopo di rendere consapevole l’opinione pubblica dell’importanza di una patologia di cui si parla sempre troppo poco e superficialmente. Forse perché ancora legata al “marchio negativo del fumatore” e a quello, altrettanto negativo, “della incurabilità.” Il cancro del polmone vede invece, ogni giorno, aumentare le prospettive di guarigione e di controllo clinico prolungato, grazie all’introduzione dei farmaci ad azione molecolare mirata e alla immunoterapia. Oggi, infatti, sono sempre più numerosi i malati non operabili che, godendo di una buona qualità di vita, convivono per anni con un cancro ormai “cronicizzato”. Per queste ragioni il prossimo 18 novembre l’acqua della Fontana del Tritone sarà di colore bianco.

20 novembre 2023 – Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (blu)

Il 20 novembre si celebrerà il 34° anniversario dell’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La Convenzione è il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo ed è stata determinante nel migliorare la vita di bambini, bambine e adolescenti. Nonostante questo, ancora oggi la Convenzione non trova ancora piena applicazione. L’Amministrazione comunale di Caltanissetta, condividendo il protocollo sottoscritto tra Anci e il Comitato italiano per l’Unicef, come significativo segnale di impegno nella promozione del benessere dei minorenni, aderisce all’iniziativa “Go Blue” illuminando il prossimo 20 novembre la Fontana del Tritone di colore blu.