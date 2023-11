Atletico Nissa batte Asd Acquaviva e si posiziona terzo in classifica

Una partita dominata fin dal primo momento e portata a casa con il risultato di 5 a 0. Una grande voglia di rivalsa dopo l’ultima, e unica, al momento, sconfitta dell’Atletico Nissa della scorsa domenica contro la Buterese.

Ieri la squadra ha giocato in casa, allo stadio Palmintelli, contro l’Acquaviva, una partita con una nuova goleada che gli undici atleti hanno abituato gli spettatori a vedere sovente in campo.

I gol di D’Anna, Gallo e Timo e la doppietta di Princiotta hanno portato la squadra a 9 punti e a una terza posizione in classifica.

Una partita adrenalinica che, nonostante il bomber Princiotta non fosse al meglio della forma fisica, non ha lasciato scampo alla rivale; 90 minuti di gioco in netta supremazia.

L’Atletico, dopo la pausa di domenica prossima, giocherà il derby cittadino con la Pro Nissa.

“Partita ottima, ma possiamo arrivare a livelli molto più alti, questa squadra andrà lontano”, commenta il mister Vittorio Branca.

“I ragazzi si sono riscattati e hanno disputato una gran bella partita, una presenza di pubblico sempre più importante, vuol dire che il seguito è in continuo aumento”, sottolinea il presidente Salvatore Messina.