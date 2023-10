Serradifalco. Festa di pensionamento per l’assistente amministrativo Michele Argento

SERRADIFALCO. Festa di pensionamento per Michele Argento. L’assistente amministrativo serradifalchese è andato in pensione dopo aver maturato quasi 42 anni di servizio e lo ha fatto festeggiando l’evento con i suoi colleghi e docenti all’IIS Di Rocco di Caltanissetta.

Michele Argento

Una carriera lunga, la sua, iniziata alle Poste Italiane dove ha lavorato per 16 anni a Legnano. Poi nel 1997 l’assunzione con incarico annuale come collaboratore scolastico presso l’Istituto Regionale d’Arte di Enna per due anni e un anno presso L’Istituto tecnico femminile regionale di Catania.

Nel 1999/2000 è stato poi assunto con la qualifica di assistente amministrativo nelle provincie di Palermo e Caltanissetta. Per lui è iniziato un periodo di precariato di complessivi 7 anni fino a quando dal 1° settembre 2007 non è passato di ruolo presso l’IIS Di Rocco di Caltanissetta.

Qui ha operato in maniera sempre precisa, attenta e puntuale svolgendo le sue mansioni lavorative con estrema professionalità e venendo apprezzato dai colleghi, ma anche dai docenti e dall’utenza scolastica. Per lui il traguardo della pensione che ha inteso condividere con i suoi stessi colleghi Ata, con collaboratori scolastici e personale docente per rendere indimenticabile questo suo traguardo che costituisce per lui una gran bella quanto meritata soddisfazione dopo anni di servizio e di impegno al servizio dell’istituzione scolastica.