Scoprire e riscoprire Caltanissetta 2023: per domenica 8 ottobre il Cral Giustizia propone nuove visite guidate in Città

CALTANISSETTA. Dopo la lunga pausa estiva ricominciano le visite guidate del 2023 dell’iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta” voluta ed organizzata dal Cral Giustizia Caltanissetta e che può vantare di essere riferimento per molti amanti di Caltanissetta da ben 16 anni.

Domenica 8 ottobre, sempre con la guida del prof. Enzo Falzone, storico conoscitore delle tradizioni e della storia e degli aneddoti legati alla nostra cittadina, andremo a visitare Museo della guerra – Casa del mutilato – Monumento ai caduti – Chiesa Madonna della Catena. L’appuntamento è alle ore 10,00 al Viale Regina Margherita davanti la Casa del Mutilato.

Per il 2023 il Cral Giustizia, nello svolgimento dell’iniziativa Scoprire e riscoprire Caltanissetta si avvale della collaborazione delle associazioni: Lions Caltanissetta dei Castelli. Royal Eagles, e Francesco Amico; ha, inoltre, il patrocinio del Comune di Caltanissetta e della locale Pro Loco.

Come sempre l’invito è anche ai giovani a seguire le iniziative del Cral per conoscere storia, tradizioni, aneddoti della nostra bella cittadina. La partecipazione è gratuita, come sempre da sedici anni, e l’invito è rivolto a tutti (soci e non soci del CRAL).