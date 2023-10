Nomina manager sanità siciliana, PD:”Schifani si liberi da logica spartitoria”

“Basta con questo stucchevole balletto alle spalle della sanità e dei cittadini siciliani. Se il governatore Schifani ha la forza, si affranchi dalla litigiosità dei partiti che sostengono la sua maggioranza e dalla loro logica spartitoria e proceda celermente con le nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie che hanno bisogno di guide certe e responsabili”. Lo dice il deputato del Partito democratico all’Assemblea regionale siciliana, Nello Dipasquale. “Non è possibile leggere ogni giorno sulla stampa di indiscrezioni o, peggio ancora, di liti nel centrodestra su ‘tavoli’ e ‘tavolini’ nei quali si dovrebbero decidere le sorti della sanità siciliana – aggiunge Dipasquale -. Tutto questo non interessa ai cittadini, che ogni giorno fanno i conti con una sanità pubblica sempre più in ginocchio. I siciliani, ogni giorno, si confrontano le file nei pronto soccorso, con lunghe liste d’attesa in attesa di operazioni e diagnosi salva vita. Schifani è stato eletto per governare – conclude Dipasquale -, porti avanti il suo mandato, se ci riesce”.