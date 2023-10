Mussomeli, nomina giunta dell’Unione dei Comuni “Mussomeli Valle di Sicani”

MUSSOMELI – II presidente dell’Unione dei Comuni “Mussomeli Valle dei Sicani” Salvatore Virciglio ha reso noto la prima composizione della Giunta dell’Unione di comuni “Mussomeli Valle dei Sicani”: Salvatore Caruso (Acquaviva), Salvatore Noto (Marianopoli), Gioacchino Nicastro (Casteltermini) e Giuseppe Mangiapane (Cammarata). “Ci attende un lavoro molto difficile di avvio della macchina amministrativa per affermare sul territorio e per il territorio questo neonato ente locale, ha commentato il presidente Virciglio. Voglio ringraziare tutti i sindaci aderenti all’Unione perché grazie alla loro coesione e responsabilità si è prontamente raggiunta l’intesa per dare una governance politica all’ente. Tra questi un ringraziamento particolare all’On.le Giuseppe Catania che, da sindaco del comune più popoloso, sta garantendo sicurezza politica e amministrativa ad un ente che muove i suoi primi passi”.