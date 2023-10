L’origine di Halloween, la storia della festa celtica dell’All Hallow’s Eve

Halloween è una festa irlandese, e non americana come la maggior parte di noi ha sempre immaginato, e le sue origini risalgono alla notte dei tempi.

Nacque anni e anni fa nell’antica e misteriosa Irlanda, una festa chiamata Samhain (si pronuncia Sauin).

Corrispondeva con il Capodanno celtico e segnava la fine dell’estate e l’inizio dell’inverno.

Era il giorno in cui la luce dell’estate lasciava il posto al buio invernale, e nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre.

Durante questa festa i Celti erano soliti ringraziare gli dei ed esorcizzare le tenebre, aggirandosi per le strade facendosi luce con lanterne intagliate nelle rape, e indossando maschere e costumi per spaventare gli spiriti che, con il buio, sarebbero potuti tornare sulla terra a impaurire i vivi.

E sempre in quella notte, gli uomini mascherati che bussavano alle porte delle case, ricevevano in cambio del cibo.

Questo serviva per calmare le anime dei defunti e quelle degli spiriti cattivi.

Colui che regalava il cibo otteneva in cambio fortuna, chi si si rifiutava cadeva in disgrazia.

Da qui il motto “dolcetto o scherzetto?”, in inglese “trick or treat?”.

La parola Halloween è la forma contratta di All Hallow’s Eve, che significa letteralmente la vigila di Ognissanti. Hallow è la parola dell’inglese arcaico che significa Santo. Quindi niente di spettrale!

C’è anche una leggenda che rimanda al simbolo di Halloween, la zucca intagliata e illuminata.

Ha come protagonista Jack-O’-Lantern, un astuto malfattore irlandese che durante la notte di Samhain riuscì a ingannare Satana, riuscendo a vivere più del dovuto.

Alla sua morte però fu rifiutato sia dall’Inferno che dal Paradiso per il suo imbroglio e fu condannato a vagare sulla Terra.

Jack, per illuminare la sua via, utilizzò una rapa e ci mise dentro un tizzone ardente donatogli dal diavolo in persona, realizzando così la prima “rapa” di Halloween.

La rapa si trasformò in zucca quando nell’800 gli irlandesi emigrarono in America, e non trovando rape abbastanza grosse, iniziarono a utilizzare le zucche, peraltro più facili da scavare.