Caltanissetta, “Un mare di ricami e merletti”: grande partecipazione alla sfilata delle allieve di Maria Anna Bonaffini

Si è svolta, con grande partecipazione di pubblico, la sfilata di moda “Un mare di ricami e merletti” e la mostra realizzata dalle allieve di Maria Anna Bonaffini.

Nella meravigliosa cornice di uno dei saloni del Palazzo Moncada di Caltanissetta, circondate dai ricami e i merletti realizzati nel tempo e presentati a mostre nazionali e concorsi internazionali, 16 apprendiste ricamatrici merlettaie, di età compresa dai 5 ai 19 anni, hanno sfilato indossando le loro creazioni.

Capi di moda, accessori e complementi d’arredo realizzati durante il progetto “Moda & Tradizione” del Bilancio Partecipativo presentati in un evento patrocinato da Comune di Caltanissetta, Pro Loco, Confartigianato Imprese, Consorzio Universitario e associazione “Lady Anna – I ricami della Nonna”.

Presente alla serata anche la famiglia di Maria Anna Bonaffini che, negli anni, l’ha sostenuta e incoraggiata a portare avanti la sua passione: quella di creare una classe di merletto non solo a Caltanissetta- progetto iniziato quando la figlia Elisa era ancora una bambina – ma anche siciliana e italiana. La ricamatrice merlettaia, infatti, segue gratuitamente le sue allieve anche attraverso incontri online permettendo loro di creare dei progetti collettivi insieme alle coetanee di tutta l’Italia.

“Ogni bambina, per me, ha la stessa importanza e va incoraggiata e sostenuta nelle sue capacità e interessi – ha raccontato visibilmente emozionata Maria Anna Bonaffini -. Ciascuna, partendo dalla base, la creazione di una catenella, ha sviluppato al meglio le proprie potenzialità realizzando quadri artistici, animaletti in stoffa, borse, accessori per i capelli, gioielli, top, gonne, abiti, pantaloncini, cappelli e quant’altro abbia stimolato la loro creatività artistica mettendo alla prova la manualità individuale e allenando la capacità di attenzione e di calcolo”.

Estetica, tradizione, moda e sociale si amalgano totalmente in questa preziosa arte che può diventare anche fonte di altruismo e solidarietà. Le 32 allieve che hanno partecipato al progetto, infatti, hanno anche contribuito a realizzare progetti sociali come “Il Lenzuolo sospeso” o altre iniziative che hanno portato alla creazione di manufatti artistici che sono stati donati per essere venduti e dare il ricavato in beneficienza.

Una copertina con mattonelle granny, dunque, può diventare la stoffa con la quale avvolgere una bambola, scaldare un senzatetto o donare sostentamento economico o alimentare a chi ne ha necessità.







































































Alla sfilata di moda e alla mostra di suppellettili, presentate dalla giornalista Marcella Sardo, parteciperanno Francesca Bennardo, Ludovica Bennardo, Maria Bonaffini, Francesca Callari, Giulia Caruso, Federica Cirasa, Ginevra Ciulla, Alice Cortese, Beatrice Curatolo, Barbara Di Francesco, Annapaola Di Pietra, Giulia Di Pietra, Mariachiara Di Pietra, Carlotta Dimarco, Sara Fonti, Beatrice Pia Guagenti, Benedetta Guagenti, Lara Guagenti, Alessia Ippolito, Letizia La Placa, Melissa Lo Vetere, Patricia Larecchiuta, Aurora Messina, Sofia Maria Nuccio, Alessandra Porcello, Sophia Carmela Porcello, Giulia Puglisi, Alice Pullerone, Aurora Pullerone, Ginevra Rizzo, Francesca Santisi e Francesca Stampa.

Maria Anna Bonaffini è una professionista esperta, presidentessa di Confartigianato Donne Imprese Caltanissetta, è stata inserita nel REIS – il registro delle proprietà immateriali della Regione Sicilia, ha realizzato una tecnica innovativa di uncinetto artistico su telaio per il merletto nisseno che è stata già brevettata e ha lavorato per alcuni tra i più importanti brand di alta moda a livello internazionale.

Un settore, questo, che ha iniziato da qualche anno a guardare indietro al merletto realizzato a mano proponendolo alle sue clienti a prezzi da capogiro. Solo per fare qualche esempio mini o maxi bag impunturate o abiti sono arrivati nelle vetrine di Chanel, Dior, Louis Vuitton, Valentino, Dolce&Gabbana o Alexander McQueen.

Le allieve, dunque, hanno avuto la possibilità concreta di vedere tutte le opportunità di sviluppo di questa abilità acquisita. Il merletto, per loro, può restare un passatempo, diventare una passione o trasformarsi in lavoro. Non c’è alcun limite all’obiettivo finale che vorranno predisporsi.

Ed è con questa visione a lunga profondità che mira a suggerire una professione futura che la ricamatrice ha scelto di far sfilare, come ultimo abito, una creazione collettiva realizzata da lei insieme ad altre merlettaie esperte.

“Quello che ci ha regalato Maria Anna Bonaffini è stato un evento unico, ricco di emozioni, felicità, allegria, tutto realizzato con tanti sacrifici e amore – hanno raccontato i genitori delle allieve al termine della sfilata di moda -. Le nostre fanciulle per un giorno sono diventate delle modelle e delle artiste…. chi indossa abiti e oggetti, chi espone delle opere d’arte realizzate personalmente. Loro che, piene di timidezza, hanno deciso di portare avanti questo tuo progetto incantevole.

Noi siamo fieri di loro ma soprattutto di lei che, con la sua voglia di fare, la sua dedizione e la sua passione, ha coinvolto non solo le allieve ma anche le loro famiglie.

Abbiamo visto con chiarezza come dietro a ogni ragazza e bambina c’è sempre stata lei, una grande donna che pronta a supportare, attraverso i suoi consigli e aiutandole a crescere umanamente oltre che artisticamente. In un Era nella quale internet e i social hanno il sopravvento, catturando sempre di più l’attenzione delle persone, Maria Anna è sempre stata pronta a ripartire con le sue nuove lezioni. Estate o inverno, giorni feriali e ordinari, ore e ore di lavoro, e sempre il sorriso sulle labbra per spronarle a far venir fuori la loro grinta, la loro fantasia, la loro capacità di poter realizzare qualcosa di veramente straordinario. E il momento magico che abbiamo goduto è la dimostrazione del successo di tutti gli sforzi investiti. Ci auguriamo che questo sia solo un piccolo inizio di un lungo percorso insieme alle nostre ragazze ma anche con e per la città di Caltanissetta”.

