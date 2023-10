Caltanissetta, “Sportello Export”: un nuovo servizio di Confartigianato Imprese

Confartigianato Imprese Caltanissetta attiva lo Sportello Export dedicato alle imprese siciliane che vogliono esportare prodotti e servizi all’estero. La struttura di CONFARTIGIANATO ha infatti sviluppato significativi e concreti rapporti con alcuni interessanti mercati esteri che guardano con molta attenzione al Made in Italy.

Lo Sportello gestito da un professionista del settore offre una prima consulenza gratuita per comprendere le necessità e gli obiettivi dell’impresa, inserendola all’interno del gruppo di imprese interessate all’export. Lo Sportello si focalizza sui seguenti servizi: impostazione dell’export: individuazione delle modalità migliori per esportare; agevolazione nella creazione di A.T.S. e consorzi cooperativi tra aziende; assistenza nel reperimento dei contatti con i mercati esteri; assistenza nell’aggiudicazione di fondi da bandi pubblici per l’internazionalizzazione; assistenza nella contrattazione; assistenza fiscale e doganale.

Tutte le imprese interessate a ricevere la prima consulenza gratuita possono chiamare gli uffici della segreteria di Confartigianato Caltanissetta al numero 0934/22226 oppure scrivere una mail a cgiacaltanissetta@gmail.com.