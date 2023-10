Caltanissetta, Plastic Free: “sempre più rifiuti abbandonati per strada”

Non solo cartacce e sacchetti di plastica o bottiglie di vetro. Plastic Free ha raccolto anche ombrelli, bilance, taniche e un ventilatore

L’impegno dei volontari di Plastic Free sezione di Caltanissetta, nella domenica di ieri, 1 ottobre 2023, si è concentrata nel parcheggio che si trova in via Guastaferro e nel terreno limitrofo. Uno spazio molto frequentato soprattutto dai giovanissimi che dalle province limitrofe arrivano con il bus ogni mattina per poi scendere e andare a scuola.

Il parcheggio diventa anche un luogo strategico nel quale potersi fermare con l’automobile per poter andare alla Posta o in uno degli istituti scolastici della zona.

Un via-vai continuo che, però, non dovrebbe automaticamente comportare un eccessivo abbandono di rifiuti ma che, purtroppo, avviene.

"Dopo l'ennesimo evento Plastic Free in città dobbiamo costatare che la situazione non è migliorata ma peggiorata, abbiamo provato – e in larga parte ci siamo riusciti – a bonificare tante aree riuscendo a fare molta differenziata".









A supportare i volontari, guidati dal referente Salvatore Butera – sono arrivati tanti gruppi cittadini tra cui il gruppo scout capitanato da Germano, la Croce Rossa capitanata da Matteo, i ragazzi dell’associazione Tam Tam, un gruppo di studenti del liceo artistico Rosario Assunto di Caltanissetta e tutti i volontari che ormai fanno parte in modo costante di questo meraviglioso gruppo”.

Tante persone che hanno lavorato incessantemente per cercare di riportare ordine e decoro in quella zona: “la situazione che si è presentata ai nostri occhi non è stata bellissima e a parlare saranno le foto”.

Nella raccolta, poi finita differenziata negli specifici cassonetti di rifiuti e alcuni addirittura al Centro di Raccolta Ambientale, sono state cartacce e sacchi di plastica ma anche bottiglie di alcolici e analcolici, vasi da fiori, tubi in gomma, aste per ombrelli, bilance pesapersone, taniche per carburante, secchi per vernice e, addirittura, persino un ventilatore.