Caltanissetta, la “libertà” al centro dei concorsi dedicati a San Secondo e Sciascia: come partecipare

Il Comitato di Caltanissetta della Dante Alighieri e il Parco Letterario “Piermaria Rosso di San Secondo” bandiscono il Premio di Cultura Nazionale Piermaria Rosso di San Secondo e Leonardo Sciascia 2023 distinto in due sezioni sul seguente tema: “Libertà va cercando, ch’è sì cara,/come sa chi per lei vita rifiuta”.

“Partendo da questi versi del I Canto del Purgatorio dantesco chiediamo ai partecipanti di esaminare il concetto di libertà in Piermaria Rosso di San Secondo e in Leonardo Sciascia e la sua attualità” ha spiegato Marisa Sedita, Presidentessa dell’associazione nissena.

Il Concorso avrà due sezioni, distinguendo tra studenti e adulti.

Sezione Studenti

Potranno partecipare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado singolarmente o in gruppo con elaborati scritti (poesie, racconti, saggi critici) della lunghezza massima di 10 cartelle; prodotti multimediali (cd, dvd, ecc.) della durata massima di 10 minuti; cortometraggi, brani musicali della durata massima di cinque minuti; elaborati grafici o pittorici, dipinti, fumetti, sculture, scenografie, ispirati alle opere di Piermaria Rosso di San Secondo e/o di Leonardo Sciascia.

I lavori, debitamente firmati, dovranno essere inviati entro e non oltre il 27 Ottobre 2023 attraverso i docenti responsabili di ogni singola scuola o inviati a Prof. Maria Luisa Sedita, Presidente Società Dante Alighieri Comitato di Caltanissetta Via Libertà, 114 – 93100 Caltanissetta.

Sugli stessi o su foglio allegato, in caso di gruppi numerosi o di intere classi, dovranno essere indicati: nome, cognome, classe e scuola di appartenenza, numero della tessera Dante allegata in fotocopia per i soci.

Una commissione di esperti appositamente nominata esaminerà i lavori pervenuti nelle varie sezioni ed assegnerà i premi come segue distinti per ogni ordine di scuola: • 1° Premio: € 300,00; • 2° Premio: € 200,00 • 3° Premio: € 100,00.

Allo studente 1° classificato delle scuole secondarie di 1° e di 2° grado sarà data la possibilità di frequentare uno stage teatrale in un teatro di Palermo.

Alle scuole vincitrici sarà consegnata una targa di riconoscimento, a tutti attestati di partecipazione. Il giudizio della commissione è insindacabile.

Sezione Adulti e Studenti.

Poesia, racconto, novella ispirati ad un’opera di Piermaria Rosso di San Secondo e/o di Leonardo Sciascia le cui tematiche rispecchiano il medesimo ambiente

Sarà possibile presentare anche un Testo teatrale ispirato ad un’opera di Piermaria Rosso di San Secondo e/o di Leonardo Sciascia le cui tematiche rispecchiano il medesimo ambiente o un prodotto multimediale ispirato ad un’opera di Piermaria Rosso di San Secondo e/o di Leonardo Sciascia le cui tematiche rispecchiano il medesimo ambiente.

Potranno partecipare studenti della scuola secondaria superiore o adulti.

I lavori, debitamente firmati, dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 Ottobre 2023 a Prof. Maria Luisa Sedita, Presidente Società Dante Alighieri Comitato di Caltanissetta Via Libertà, 114 – 93100 Caltanissetta unitamente alla ricevuta di versamento di € 20,00 sul C.C bancario del CREDEM di Caltanissetta intestato a Società Dante Alighieri Comitato di Caltanissetta (IBAN: IT98 D030 3216 7000 1000 0021 912).

Sugli stessi o su foglio allegato, in caso di gruppi numerosi o intere classi, dovranno essere indicati: nome, cognome, eventuale classe e scuola di appartenenza.

Una commissione di esperti appositamente nominata esaminerà i lavori pervenuti ed assegnerà i premi: Trofeo poesia e narrativa, Trofeo scrittura teatrale, Trofeo nuove tecnologie per l’arte Targhe di riconoscimento saranno assegnate al secondo e al terzo classificato per ogni sezione.

I migliori lavori saranno pubblicati.

La premiazione si svolgerà nell’ambito degli eventi promossi da “La Strada degli Scrittori”, dal Parco Letterario “Piermaria Rosso di San Secondo” e dall’Amministrazione Comunale di Caltanissetta.

Per la realizzazione dell’iniziativa saranno utilizzati i fondi del Comitato di Caltanissetta, vincitore del bando di Concorso per Comitati della sede centrale.

Nella Foto: il Comitato Dante Alighieri di Caltanissetta