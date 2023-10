Caltanissetta, Dona un gioco per un sorriso: V edizione della raccolta solidale del Mo.Vi.

È stata organizzata a Caltanissetta, anche quest’anno, la raccolta di giocattoli nuovi e usati da devolvere in beneficienza. Un’iniziativa arrivata alla sua quinta edizione grazie all’attivismo del Movimento di volontariato italiano (Mo.VI.) e la Casa delle culture e del volontariato “Letizia Colajanni”.

Una scelta solidale che permette la condivisione degli oggetti più amati dai più piccoli contribuendo a formare il carattere e la sensibilità di chi dona e chi riceve.

Un giocattolo genera un sorriso, fa brillare gli occhi, stimola la concentrazione, l’ingegno, la creatività.

Non si tratta soltanto di un “passatempo” che può anche essere sostituito con altre attività ma un’opportunità di crescita formativa.

Non si tratta nemmeno di un’occasione per “liberare stanze e armadi” di giochi inutilizzati o usurati per far spazio ai nuovi che arriveranno durante le festività.

Chi dona impara, guidato dal genitore o da una persona di fiducia, il valore della solidarietà, dell’altruismo e del rispetto dell’altro a prescindere dall’eventuale difficoltà economica e sociale.

Consente, inoltre, di creare benessere e serenità anche agli adulti che si prendono cura del bambino che riceverà il dono permettendo loro di poter investire le eventuali scarse risorse economiche in altri beni di prima necessità.

Il punto di raccolta è la “Casa delle culture e del volontariato di Caltanissetta che si trova in via Xiboli n.310, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare 0934584206 oppure 3683558968.

I giocattoli raccolti verranno distribuiti a Natale ai figli dei detenuti della casa circondariale della città e per l’Epifania alle famiglie che abitano nelle zone più disagiate della città con il contributo organizzativo e la rete di contatto delle parrocchie del centro storico.

Sarà coinvolto anche il corteo di auto storiche dell’associazione “Antico Pistone”.