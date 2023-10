Caltanissetta, Davide Miracolini al Concorso “Tentazioni al Ficodindia” con “Duci e Spinusa”

Una nuova sfida per il per il pasticcere Davide Miracolini e la sua storica pasticceria nissena

Domenica 15 ottobre 2023 il pasticcere Davide Miracolini parteciperà a Roccapalumba al Concorso Regionale “Tentazioni al ficodindia” che si terrà durante il “Ficus- Indica Fest”.

Lo farà con “Duci e Spinosa”, una torta realizzata con materie prime che parlano e raccontano il territorio di Caltanissetta e dintorni.

Il Concorso è stato organizzato dal Comune di Roccapalumba in collaborazione con CucinArtusi.it, sito web di approfondimento enogastronomico in Sicilia.

Nel dolce del pasticcere nisseno Davide Miracolini saranno protagonisti della torta le Mandorle e i Pistacchi della Contrada Turolifi ma anche la ricotta di pecora, della Contrada San Martino e, per ultime ma non per importanza, i piccoli ma dolcissimi “fichi d’india” biologici delle colline ennesi.

Questi ingredienti saranno perfettamente amalgamati e racchiusi in un guscio di pura pasta di Mandorla e arricchiti dalle note di miele della valle dell’Etna, i sentori di Cannella e gli immancabili profumi degli agrumi di Sicilia.

Il tema del concorso è quello di “realizzare un elaborato di pasticceria fresca in cui si esalti il gusto del ficodindia”. La giuria terrà in considerazione diversi aspetti tra i quali il gusto, la presentazione, l’innovazione, l’originalità, l’aspetto cromatico, la corretta preparazione della ricetta, il taglio della torta, stratificazione e bilanciamento delle creme o delle preparazoni eseguite e la fattibilità del prodotto”.

“Un dolce che esalta <<A pala di Ficudinnia>> e i suoi coloratissimi frutti “Spinusi” che hanno conquistato e caratterizzato i paesaggi della nostra incantevole isola – racconta il pasticcere figlio d’arte e sostenitore della tradizione dolciaria locale -. Una prelibatezza che sono certo conquisterà chiunque la assaggerà”.

Non è la prima volta che la storica pasticceria nissena si sofferma per valorizzare i prodotti tipici del territorio rivisitando la tradizione. Lo ha fatto recentemente, con un dolce innovativo dedicato all’Arcangelo San Michele ma lo ripercorre, durante tutto l’anno, con dolci e i biscotti tipici di ogni festività religiosa o civile.