A Caltanissetta San Michele ha un dolce tutto suo: è “L’Angelica”, una nuova crostata dedicata al Patrono

La pasticceria è un’arte antica e preziosa, delizia del palato e dell’anima. Ogni dolce, crostata o biscotto nasce per soddisfare chi lo mangerà o per “celebrare” qualcuno o qualcosa.

Compleanni, anniversari, nuovi inizi o conclusioni di un percorso sono i momenti principali che vengono celebrati con un dolce ma la devozione religiosa spinge i pasticceri a stimolare la loro fantasiosa creatività culinaria per celebrare un Santo o una ricorrenza liturgica.

Davide Miracolini della Pasticceria Attilio Miracolini di Caltanissetta, spinto da questo impulso ha creato “L’Angelica”, una crostata dedicata a San Michele, il Patrono di Caltanissetta.

“L’angelica è una Crostata Moderna creata da me, per omaggiare la Città di Caltanissetta e il suo Patrono San Michele Arcangelo che ogni anno, il 29 settembre, procede per le vie della città in una processione che costantemente si rinnova grazie ai suoi fedeli portatori. Immerso tra una folla di devoti procede accogliendo le richieste dei suoi fedeli e la commozione di ha avuto concessa una grazia” spiega Davide Miracolini.

L’angelica è un Francipane aromatizzato agli agrumi, alternato a un tenero

Pan di Spagna bagnato con aroma Benevento. Poi viene farcito con una delicatissima confettura di gelsi rossi. Il tutto chiuso da uno strato di pasta di mandorle e pistacchio.

I tempi di lavorazione sono più di 36 ore.

Alla fine della sua realizzazione, riposa 24 ore in frigo, per poi essere infornata e successivamente definita e confenzionata in una tortiera salva freschezza che la manterrà morbida per almeno 3 settimane.

L’angelica è una torta da credenza, da tenere a temperatura ambiente. Non necessita di frigoriferi, quindi ideale anche per essere spedita ad amici e parenti lontani.

“È un dono per qualsiasi occasione. È la mia Crostata Moderna per dire WW San Michele Arcagelo”.