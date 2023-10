Caltanissetta, CPR Pian del Lago: convocato in Prefettura il gruppo di lavoro e monitoraggio

Si è tenuta ieri 3 ottobre, presso il Palazzo del Governo, la riunione del Gruppo di Lavoro per il monitoraggio, la valutazione e l’analisi dei risultati di gestione del Centro di Permanenza per i Rimpatri di Contrada Pian del Lago.

Alla riunione hanno preso parte il Questore, il Dirigente dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, i referenti della locale Azienda Sanitaria Provinciale e i rappresentanti del nuovo ente gestore del Centro.

In apertura, il Prefetto ha ringraziato le istituzioni presenti alla riunione per la preziosa attività che ciascuna di esse, negli ambiti di rispettiva competenza, hanno portato avanti presso il locale Centro di Permanenza per i Rimpatri nella fase conclusiva del precedente appalto, sotto il coordinamento della Prefettura, per garantire il regolare funzionamento della struttura in parola.

Il Prefetto ha espresso l’auspicio che il recente insediamento del nuovo ente gestore, selezionato all’esito di una complessa e articolata procedura di gara, segnerà il cambio di passo per un innalzamento della qualità dei servizi.

Nel corso della riunione sono stati, altresì, approfonditi specifici profili attinenti all’assistenza sanitaria erogata nei confronti dei migranti ospiti del Centro, nell’ottica di un proficuo raccordo fra il presidio sanitario ivi insediato e la locale Azienda Sanitaria Provinciale.