Caltanissetta, centro antiviolenza: “Serve una rete efficace per aiutare le vittime”

Lunedì 9 ottobre, si è svolto un incontro tra l’associazione Onde donneinmovimento e il centro antiviolenza Galatea di Caltanissetta. Erano presenti anche esponenti della Cooperativa Etnos e di Governo di Lei.

Il centro antiviolenza rappresenta un punto di riferimento cruciale per le donne vittime di violenza, offrendo loro assistenza legale, psicologica e sociale.

Dal dibattito è emersa in primo luogo la necessità di incontrare gli altri soggetti che agiscono sul territorio in contrasto alla violenza di genere: Polizia, Carabinieri, Operatori di Pronto Soccorso. L’incontro tra queste realtà è un’opportunità unica per scambiare conoscenze, esperienze e strategie di intervento.

Insieme si deve lavorare per creare una rete di sostegno solida e tempestiva per le donne vittime di violenza, migliorando l’efficacia delle azioni di prevenzione e di contrasto a questo grave fenomeno.

Naturalmente sarebbe auspicabile che questi incontri avvenissero con una certa costanza e frequenza, in modo da favorire una collaborazione continua.

E’ emersa, altresì, la volontà di ampliare il Coordinamento cittadino contro la violenza di genere invitando a farne parte altre Associazioni che hanno a cuore la tutela dei diritti delle donne; di riprendere, dopo i tristi anni della pandemia, le azioni di sensibilizzazione e prevenzione della violenza di genere; di agire, di concerto anche con la Consulta Femminile Comunale, per risolvere criticità e difficoltà che possono compromettere la capacità del Centro di fornire servizi adeguati alle persone vittime di violenza.