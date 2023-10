Caltanissetta, al Maestro Alfonso Torregrossa premio speciale dal “Sol Levante”

E’ stato assegnato un premio speciale dal Sol Levante al Maestro Nisseno Alfonso Torregrossa.

Un riconoscimento per “l’impegno volto alla promozione della comprensione reciproca tra il Giappone e l’Italia e per il notevole contributo atto a consolidare le Arti Marziali educative nel mondo”.

Il Maestro Alfonso Torregrossa è formtemente impegnato per la diffusione in Italia e all’estero delle Arti Marziali Autentiche come il Jujutsu ed è diventato nel territorio un punto di riferimento per la conservazione della cultura delle antiche discipline marziali, caratteristiche dei Samurai, portando i suoi principi formativi in diversi ambiti della società grazie al continuo contributo dei suoi studi in Giappon .

Il premio assume un significato particolare in concomitanza con il suo decimo e ultimo libro recentemente pubblicato ” Jujitsu la madre delle Marziali Giapponesi” già al primo posto in classifica tra i migliori libri tecnici di Jujitsu in Italia.

Torregrossa ha sottolineato: “questo premio lo dedico ai miei allievi e alla Città di Caltanissetta, conscio e ottimista che i miei sacrifici possano dare lustro, ancora una volta, alla nostra Città in Italia e nel mondo”.