Plastic Free, anche Caltanissetta partecipa all’evento nazionale: domenica 1 ottobre

Domenica 1 Ottobre alle 9:30 presso il parcheggio in via Guastaferro si svolgerà l’evento nazionale di Plastic Free

“Siamo giunti al 4° appuntamento da quanto sono referente provinciale Plastic Free per la provincia di Caltanissetta.

Si cerca di sensibilizzare sempre più gente possibile a non abbandonare rifiuti per strada e al problema della plastica monouso e soprattutto delle microplastiche.

All’evento può partecipare chiunque basta semplicemente iscriversi tramite il link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/5375/1-ott-caltanissetta

o tramite il qrcode presente in locandina, con l’iscrizione Plastic Free mette a disposizione un’assicurazione tutti i partecipanti all’evento avranno in regalo la mogliettina aggiungo anche che si ci diverte durante gli eventi quindi vi aspettiamo Domenica”