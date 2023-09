Caltanissetta Protagonista: “quattro anni di disservizi all’Ufficio tributi. Problemi tecnici o politici?”

Giovanna Mulè e Michele Giarratana, Consiglieri Comunali del Gruppo consiliare di Caltanissetta Protagonista, alla luce delle recenti dichiarazioni dell’Assessore al ramo che lamenta mancati introiti di tributi e quindi adduce colpe di questa evasione soltanto ai cittadini nisseni, non avendo attuato, l’Amministrazione, alcuna modifica nell’attività lavorativa e gestionale del settore relativo, sebbene questo gruppo ogni anno puntualmente denuncia l’assoluta deficienza degli uffici che si occupano di tributi e finanza,

a questo appare opportuno reiterare le nostre passate interrogazioni per capire quali correttivi questa Amministrazione intende, adesso ed in modo risolutivo, adottare per migliore il servizio che non siano risibili e demagogiche immagini che vedono lo stesso assessore a fungere da operatore.

Nello specifico Mulè e Giarratana sottolineano che nel 2019, nel 2020, nel 2021 e nel 2022 il Gruppo Consiliare è intervenuto con comunicati stampa e interrogazioni “per segnalare l’assurdo, paradossale e vergognoso modo di gestione del servizio tributi” e ripetono quanto ogni anno registrato e verificato:

-atteso che il Comune ogni anno invade le case dei nisseni con una montagna di cartelle di avvisi bonari di accertamento per ogni tipo di tassa di sua competenza;

che puntualmente le stesse cartelle presentano i soliti errori ed in particolare:

soggetti destinatari a cui arrivano ingiunzioni di pagamento per congiunti deceduti da anni,

oppure si chiede il versamento del 100% della quota sia per uno che per l’altro coniuge a cui è intestato l’immobile,

o ancora si chiede l’IMU dei terreni non essendo dovuta, per il 2015, in quanto Caltanissetta è nell’elenco delle comunità montane,

si segnalano aliquote errate cartelle per gli intestatari di immobili avuti in successione, per esempio nei casi di coniugi superstiti,

si segnala spesso una confusione palese nell’usufrutto della nuda proprietà; in questo caso viene chiesto il versamento al nudo proprietario invece che all’usufruttario o viene chiesto a entrambi,

che anche nel 2023 i nisseni sono stati vessati da questa scandalosa ondata di cartelle che riguardano tasse già pagate o riportano importi assurdi e non conformi.

“Considerato che questa Amministrazione ha dimostrato dal primo momento del suo insediamento di non essere capace di organizzare l’ufficio competente lasciando alla deriva e in balia degli utenti inferociti il personale di qualsiasi grado e ruolo destinato al settore, visto che appare perfino patetico che gli amministratori stessi si adoperino per risolvere questi problemi addirittura presso lo sportello,

interroga per sapere quali siano i motivi di questi disagi, come intende superarli, quali sono i costi sostenuti dal Comune per la gestione di questo disservizio, quali iniziative ha messo in atto il Sindaco ogni anno per dare un assetto e una funzionalità dignitosi al settore tributi.

Vogliamo sapere se ha compreso che se esiste un problema e non si risolve dopo ben quattro anni, il problema è proprio nella guida dell’Amministrazione, unica responsabile certificata del mancato e corretto introito dei tributi comunali”.