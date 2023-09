Caltanissetta. L’Istituto Professionale Alberghiero “Di Rocco” si aggiudica premio per l’Eccellenza dell’imprenditoria italiana nel mondo

CALTANISSETTA. Prestigioso riconoscimento per l’Istituto professionale Alberghiero “Sen. Angelo Di Rocco” di cui è dirigente reggente la dott.ssa Laura Zurli. L’Istituto professionale alberghiero nisseno ha preso parte alla prima edizione della Fiera del Comparto dell’Agricoltura, Agro Alimentare, Enogastronomia ed Affini che s’è svolta a Nola, in provincia di Napoli riuscendo a vincere il premio per l’eccellenza dell’imprenditoria italiana nel mondo.

L’evento, che s’è svolto nell’arco di tre giornate, ha visto protagonista assoluto l’Istituto professionale nisseno in un contesto che ha fatto registrare la presenza di rappresentanze di Istituti Alberghieri da ogni parte d’Italia. La kermesse è stata organizzata dalla Confederazione Italiane Piccole e Medie Imprese che ha voluto fortemente questa importante iniziativa proprio per promuovere a 360 gradi non solo il mondo dell’agricoltura, ma anche quello dell’agroalimentare e dell’enogastronomia.

Settori nei quali l’Istituto professionale alberghiero “Sen. Angelo Di Rocco” ha sempre costituito una eccellenza assoluta. Eccellenza che è stata confermata anche a Nola dove gli studenti Gioacchino Cummo e Marco Giordano, che frequentano la 5^ A, accompagnati dal prof. Michelangelo Terrazzino, con la collaborazione dei docenti I.T.P dell’Istituto e il supporto dell’Associazione Italiana Cuochi e Pasticceri di Caltanissetta, hanno effettuato un coking show di piatti tipici del territorio nisseno.

Un’iniziativa, quella degli studenti dell’Alberghiero “Di Rocco” che ha riscosso unanime apprezzamento dei partecipanti, ma anche tanta curiosità ed interesse per uno stand, quello dell’Alberghiero nisseno, che è stato parecchio visitato e condiviso da migliaia di visitatori. Nella circostanza, gli allievi del “Di Rocco” si sono aggiudicati il premio per l’eccellenza dell’imprenditoria italiana nel mondo.

Un riconoscimento che ha riempito d’orgoglio non solo la dirigente reggente Laura Zurli, ma anche i docenti e gli Itp che hanno dato il loro fondamentale contributo nel contesto di un evento che ha riscosso un grandissimo successo.