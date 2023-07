Finestre e porte scorrevoli in PVC: vantaggi e svantaggi

Gli infissi ad anta scorrevole in PVC offrono una serie di interessanticaratteristiche, sia dal punto di vista estetico che da quello puramente tecnico. Prima di installare questo tipo di infissi è sempre bene chiedere consiglio a un tecnico esperto del settore, che saprà indicare quando tale soluzione sia adatta e dove invece potrebbe essere più indicata un’altra soluzione.

Le caratteristiche delle porte e finestre scorrevoli in PVC

Il PVC è ormai utilizzato per la produzione di infissi, finestre e porte sia interne che esterne. È un materiale durevole, a manutenzione minima, robusto e che resiste senza problemi all’esposizione alle intemperie. Quando, però, si scelgono finestre o porte scorrevoli in PVC, al posto delle ante classiche a battente si può approfittare anche di benefici correlati proprio al tipo di chiusura. Il primo vantaggio, quello più evidente, è correlato all’aspetto estetico degli infissi scorrevoli; grazie a questo tipo di chiusura si possono preparare infissi dalle linee pulite e semplici, con un ingombro veramente minimo. Negli ultimi tempi le cornici super sottili stanno vivendo un grande successo, grazie anche al fatto che risultano meno impattanti sull’ambiente in cui sono inserite. Si possono predisporre sia per le porte che per le finestre, ma sono particolarmente adatti alle porte finestre panoramiche, di grandi dimensioni. La praticità delle finestre e delle porte scorrevoli sta anche nel fatto che l’anta rimane sempre sul binario cui è collegata, evitando di creare ingombro nella stanza una volta aperta.

Installazione semplice e meno costosa

Le finestre scorrevoli classiche risultano poi anche economiche, perché il telaio è più sottile e più semplice: questo implica minori spese per la ferramenta e per il materiale dell’infisso. Si spende quindi meno, pur mantenendo finestre comode, che lasciano entrare molta luminosità e infissi che offrono una perfetta coibentazione. Sotto il punto di vista delle spese, però, è bene ricordare che alcuni sistemi di chiusura scorrevole possono essere particolarmente costosi. Come ad esempio le finestre rototraslanti, o i sistemi ad apertura completa. È quindi bene verificare con attenzione quale sia la soluzione migliore possibile. I sistemi ad apertura completa per porte e finestre scorrevoli esistono anche in tipologie in cui si ha accesso all’intero pannello di vetro, cosa che ne rende più facile la pulizia. Al contrario, spesso le porte scorrevoli e le finestre rendono difficile una pulizia accurata.

Cosa da considerare nella scelta

Già il fatto di non poter accedere comodamente al pannello di vetro può essere considerato per molti un fastidio non indifferente. In molti casi questo porta a un maggior accumulo di polvere e detriti, che possono divenire difficili da rimuovere con il passare del tempo. Oltre a questo è bene ricordare che in alcune tipologie di aperture scorrevoli sarà possibile aprire il varco solo per metà, visto che l’altra metà dello spazio deve ospitare le due ante. Chi installa finestre e porte scorrevoli deve anche accertarsi che la ferramenta di sostegno sia di ottima qualità e in grado di sostenere senza problemi l’apertura, in caso contrario la manutenzione di questi accessori risulterà frequente e potrebbe rivelarsi onerosa.