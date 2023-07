Caltanissetta, Messina Denaro scrive al suo legale: “Bella arringa finale”

“Del poco che so mi e’ piaciuta la sua arringa”. E’ quanto ha scritto in un telegramma inviato al suo avvocato d’ufficio Adriana Vella (nella foto), il boss Matteo Messina Denaro, detenuto al 41 bis al carcere de L’Aquila, dopo l’arringa, tenuta dal legale, lo scorso 25 maggio nel processo in cui e’ imputato quale mandante delle stragi 92. Il boss, si e’ complimentato con l’avvocato Vella, per la discussione tenuta davanti la Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta e protrattasi per oltre quattro ore. Nel telegramma Messina Denaro chiedeva inizialmente la sua disponibilita’ ad avere un colloquio telefonico con il suo avvocato d’ufficio che poi non si e’ svolto. A chiusura del telegramma, l’ex superlatitante, ha augurato al suo legale “Buona vita”. Oggi attesa la sentenza.