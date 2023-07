Caltanissetta, il Primario di Ortopedia Siracusa incontra la Commissione sanità

Il Dottor Massimo Siracusa, Primario della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia presso l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Caltanissetta, è stato convocato lo scorso 6 luglio 2023 dalla Commissione Sanità del Comune di Caltanissetta per presentare un rapporto completo sulle attività svolte dalla U.O.C dallo stesso diretta.

L’incontro, presieduto dalla Presidente Matilde Falcone, ha visto la partecipazione dei membri della Commissione tra cui la Vicepresidente Federica Scalia e i Consiglieri comunali Angela Caruso, Lisa Faraci, Valeria Visconti, Salvatore Mazza, Fabrizio Di Dio e Maria Antonietta Schirmenti.

Durante la riunione è stata sottolineata l’importanza della convenzione stipulata con la Scuola di specializzazione di ortopedia e traumatologia dell’Università di Palermo che ha permesso all’ortopedia di Caltanissetta di essere inserita nella rete formativa universitaria. Questo accordo, finalizzato alla formazione degli specializzandi, contribuirà a mantenere un alto livello di competenza e preparazione del personale medico garantendo, al contempo, un’assistenza di qualità ai pazienti.

Attualmente il reparto conta 5 medici specialisti oltre al Primario ma presto si uniranno altri 3 medici specialisti, tramite concorsi già banditi, portando il totale a 8. Inoltre il reparto dispone di un adeguato personale infermieristico composto da 12 infermieri turnisti e 6 Operatori Socio-Sanitari.

Il medico ha spiegato l’importanza del reparto di ortopedia di Caltanissetta come Hub traumatologico per l’intera area del centro Sicilia. Il reparto accoglie pazienti politraumatizzati provenienti da diversi ospedali, compresi quelli di Enna e Agrigento, dimostrando la sua capacità di gestire casi complessi e urgenti con successo. Un dato che non può essere confutato.

Durante l’incontro il Dottor Siracusa ha presentato gli obiettivi attuali e futuri dell’Unità Operativa, in accordo con la Direzione Generale dell’ASP.

Ha sottolineato l’importanza di garantire un pronto intervento tempestivo ed efficace per i casi critici, fornendo un personale adeguato in grado di affrontare con competenza le emergenze e le urgenze.

Particolare focus è riservato alla chirurgia programmata la quale ha mostrato un significativo aumento nonostante i ritardi causati alla pandemia da COVID-19. Nel corso del primo semestre del 2023 sono stati effettuati ben 500 interventi chirurgici, rispetto ai 348 dello stesso periodo nel 2022 (oltre il 40% di incremento). Al fine di ottimizzare l’organizzazione delle attività, il Dott. Siracusa, ha annunciato l’intenzione di creare, con gli imminenti ingressi, un’equipe dedicata al trauma che opererà separatamente dalla chirurgia programmata ordinaria al fine di migliorare ulteriormente l’efficienza e ridurre i tempi di attesa.

Altro obiettivo ambizioso del reparto è l’introduzione della chirurgia robotica per interventi di protesi al ginocchio e all’anca che consentirà al reparto di diventare un centro di eccellenza e pionieristico nella chirurgia robotica in Sicilia.

Il Dott. Siracusa ha sottolineato che questa evoluzione tecnologica consentirà ai pazienti di accedere a procedure all’avanguardia offrendo parametri specifici e personalizzati per ciascun individuo.

Non secondaria è la gestione efficiente degli ambulatori di ortopedia, inclusi quelli di recente apertura dedicati alla pediatria ortopedica e all’osteoporosi e fragilità delle ossa. L’obiettivo è fornire un’assistenza completa ai pazienti che comprenda il pronto soccorso, le prime visite prenotate e i controlli successivi.

Attualmente il reparto effettua una media di circa 500 prestazioni ambulatoriali mensili, con un totale di 3.492 prestazioni nel periodo da gennaio a giugno 2023. L’arrivo di nuovo personale specializzato permetterà anche di ampliare l’offerta di visite e migliorare ulteriormente il servizio offerto assicurando una copertura adeguata e riducendo i tempi di attesa.

Al termine dell’audizione, il Dottor Siracusa ha espresso la sua gratitudine per l’opportunità di condividere i progressi e le ambizioni del reparto con la Commissione Sanità del Comune di Caltanissetta: “Siamo orgogliosi dei risultati finora raggiunti e guardiamo al futuro con entusiasmo – ha commentato -. Continueremo a impegnarci al massimo per garantire una cura di alta qualità ai pazienti, promuovendo l’innovazione e la formazione continua del nostro personale medico. Ringraziamo la Direzione Strategica per il supporto a tutte le iniziative che stanno consentendo alle unità operative di lavorare con elevati standard assistenziali”.

La Commissione Sanità ha ringraziato il Dottor Siracusa per le informazioni dettagliate fornite durante l’audizione e per il suo impegno nel miglioramento del sistema sanitario nel territorio di Caltanissetta.

L’Unità di Ortopedia e Traumatologia presso l’ASP di Caltanissetta si conferma, quindi, come un punto di riferimento fondamentale nel panorama sanitario locale offrendo cure avanzate, formazione specializzata e mirando costantemente all’eccellenza.