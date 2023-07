Asp Caltanissetta “lotta al fumo nei luoghi di lavoro”: un regolamento per ambienti sani

ASP di Caltanissetta adotta il Regolamento "LOTTA AL FUMO NEI LUOGHI DI LAVORO" per ambienti sanitari liberi dal fumo.

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Caltanissetta ha recentemente adottato il Regolamento Aziendale “LOTTA AL FUMO NEI LUOGHI DI LAVORO” con l’obiettivo di rinnovare la promozione di ambienti sanitari liberi dal fumo e sostenere la salute come obiettivo condiviso.

La promozione della salute negli ambienti di lavoro rappresenta uno dei principi fondamentali della politica aziendale dell’ASP di Caltanissetta. Essendo le Aziende Sanitarie luoghi di lavoro e, al contempo, attori di rilevanza nella prevenzione, cura e riabilitazione, esse esercitano un’influenza culturale significativa su pazienti, utenti e visitatori. L’ASP ha deciso, pertanto, di sottolineare l’inclusione tra le sue buone pratiche per la promozione della salute il contrasto al fumo di tabacco e ad altre sostanze attualmente in commercio. La lotta al fumo assume, anche, un’importanza cruciale per la prevenzione degli incendi poiché la cattiva abitudine di gettare mozziconi accesi comporta un aumento del rischio di sviluppare incendi, soprattutto in aree poco frequentate.

Il Regolamento “Lotta al fumo nei luoghi di lavoro” si applica a tutti gli utenti che frequentano le aree di pertinenza dell’ASP di Caltanissetta, tra cui pazienti, familiari, accompagnatori, caregiver e informatori. Inoltre, coinvolge anche i soggetti interni che hanno accesso alle aree esterne ed interne dell’azienda, come lavoratori, specialisti interni ed esterni, dipendenti di ditte aggiudicatarie di servizi, tirocinanti e specializzanti.

La responsabilità dell’applicazione della normativa in materia di divieto di fumo ricade sui dirigenti delegati dal datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza, che a loro volta rispondono ai dirigenti responsabili di struttura e ai preposti, secondo il Piano delle Competenze e delle Responsabilità dell’ASP di Caltanissetta, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., specifico per ogni reparto, servizio o articolazione organizzativa.

L’ASP ha nominato appositamente soggetti incaricati, individuati tra il personale, per vigilare sull’osservanza del divieto di fumo stabilito dalla legge. Tali soggetti avranno il compito di verificare il rispetto delle disposizioni anti-fumo e di contestare eventuali infrazioni, in linea con il mandato istituzionale dei dipendenti.

È importante sottolineare che il presente regolamento si applica a tutte le sedi dell’ASP di Caltanissetta e si conforma alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di divieto di fumo prevedendo il divieto totale dell’uso di sigarette, sigari e altri prodotti contenenti nicotina o sostanze in commercio per le sigarette elettroniche in tutte le aree interne ed esterne dell’Azienda, 24 ore su 24.

Il mancato rispetto delle disposizioni anti-fumo comporterà sanzioni amministrative pecuniarie, che sono state rafforzate con l’entrata in vigore dell’art. 1 comma 189 L. 311/04. Le sanzioni variano da un minimo di € 27,50 a un massimo di € 275,00 per i trasgressori, ma possono raggiungere anche € 550,00 nel caso di violazioni in presenza di donne in gravidanza o davanti a lattanti o bambini fino a dodici anni. Per i soggetti incaricati della vigilanza sul rispetto del divieto di fumo, la sanzione amministrativa pecuniaria può variare da un minimo di € 220,00 a un massimo di € 2.200,00.

L’ASP di Caltanissetta sottolinea l’importanza del rispetto di questo regolamento non solo da parte degli utenti, ma anche dei soggetti responsabili e degli incaricati della vigilanza. In caso di violazione,

oltre all’applicazione delle sanzioni pecuniarie, i dipendenti dell’Amministrazione saranno sottoposti a procedimenti disciplinari secondo le norme contrattuali e regolamentari in vigore.

Si precisa inoltre che non saranno individuate specifiche aree per fumatori, poiché il divieto di fumo riguarda l’intero perimetro delle strutture dell’ASP di Caltanissetta, comprese le aree esterne. Tale decisione è in linea con le normative vigenti, che non permettono l’individuazione di aree per fumatori.

L’ASP di Caltanissetta rimane impegnata nel garantire ambienti sicuri, salubri e liberi dal fumo per il benessere dei propri dipendenti e per migliorare la qualità dell’assistenza fornita ai pazienti. Invita tutti gli utenti a rispettare il Regolamento “Lotta al fumo nei luoghi di lavoro” e a collaborare per la creazione di ambienti sanitari più salutari.