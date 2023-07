Aeroporto Punta Raisi accoglie la cultura gastronomica siciliana con lo chef stellato Ciccio Sultano

«Con grande piacere oggi sono stato all’aeroporto “Falcone Borsellino” per inaugurare un’eccellenza come il ristorante dello chef stellato Ciccio Sultano, che trasmetterà la cultura siciliana e il nostro brand ricco di sapori all’enorme quantità di turisti che transiteranno dallo scalo di Palermo. Stiamo sostenendo le imprese attraverso numerosi bandi concertati con le associazioni di categoria e gli addetti ai lavori.

Vogliamo fare qualcosa di concreto per il nostro territorio, per la nostra Isola e per le aziende migliori che caratterizzano una delle regioni più bella d’Europa».

Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, che stamattina ha partecipato all’inaugurazione del nuovo ristorante “I banchi”, dello chef ragusano Ciccio Sultano, nell’area “air side” del terminal dell’aeroporto di Punta Raisi.